« Un engagement irresponsable ! », estime Liza Poulin

Candidate à la mairie de Blainville et chef du Vrai Blainville, Liza Poulin estime que son adversaire, Florent Gravel, erre en annonçant un gel du compte de taxes pour quatre ans advenant son élection, le 7 novembre.

« Par respect pour les Blainvillois, je me devais de communiquer les impacts d’un tel engagement. En supposant que l’IPC atteigne 2%, cette promesse pourrait représenter des pertes de près de 6,2M$ par année en revenus de taxation, donc plus de 24 M$ en quatre ans », indique d’emblée Mme Poulin avant d’ajouter que pour remédier à ces pertes, Florent Gravel devra inévitablement couper dans les services directs rendus aux citoyens.

« Où il choisira de couper : dans les loisirs ? La sécurité ? Les travaux publics? C’est un engagement irresponsable ! », a déclaré Liza Poulin au sujet de la proposition du chef de Mouvement Blainville.

Surplus

Lors de l’énoncé de cet engagement à geler le compte de taxes des Blainvillois pour quatre ans, M. Gravel laissait entendre qu’avec les surplus de 12 M$ dont dispose Blainville, il pouvait y arriver. Liza Poulin n’est pas du même avis.

« Concernant les surplus de 12,3M$ de 2020, dit-elle, ils sont circonstanciels et attribuables à une subvention gouvernementale pour aider les municipalités pendant la pandémie, à des droits de mutation plus élevés que prévu et à des ventes de terrains. Beaucoup de villes du Québec ont réalisé des excédents comparables et ce n’est pas représentatif des années à venir. »

Elle ajoute que « depuis 2015, à l’exception de 2020, nos excédents n’ont jamais dépassé 4 M$. Et dans le contexte actuel, il faut doubler de prudence et agir de façon responsable. C’est pour cela que notre administration a notamment choisi d’investir ces surplus dans des fonds de prévoyance ».

Quant à l’engagement de Florent Gravel de supprimer les intérêts facturés aux contribuables qui se prévalent des douze versements égaux pour payer leur compte de taxes, cela démontre sa « méconnaissance du milieu municipal », insiste Mme Poulin.

« Une ville n’a pas le choix de prélever des intérêts, c’est dans les lois municipales! M. Gravel devrait être plus sérieux et valider la pertinence de ses engagements auprès de gens compétents avant de les proposer à la population », a-t-elle conclu.