(C. D.) — Le 12 mai 1990, Joanne Turcotte donnait naissance à son fils, Jonathan, un grand prématuré de 25 semaines, pesant 1 livre et trois onces (550 grammes).

Dès lors s’engageait une grande bataille. Celle de la survie, d’abord. Puis toutes les autres, celles qui sèmeraient les écueils balisant un parcours qui ne serait jamais facile. Et pourtant, malgré une paralysie cérébrale sévère aux quatre membres et une déficience intellectuelle légère, Jonathan a pu se construire une vie à l’intérieur de laquelle il fait du ski et saute même en parachute!

Membre de l’Association des auteurs des Laurentides, Joanne Turcotte a pris la plume, en 2018, pour écrire un bouquin intitulé Combat d’une vie, combat d’espoir, publié aux Éditions de L’Apothéose. Ce livre raconte l’histoire de Jonathan, depuis le jour de sa naissance et les 27 années qui suivront, du combat mené par des parents qui ont résisté au désespoir, par une mère qui souhaite partager son expérience avec le grand public et, peut-être plus intimement, avec d’autres parents qui, comme elle, se sentent un peu seuls dans leur épreuve.

Ce sera le sujet d’une vidéo-conférence intitulée Un enfant différent, c’est l’épreuve d’une vie, que Joanne Turcotte présentera le mercredi 12 mai à 18 h. Vous trouverez les détails relatifs à votre inscription en vous rendant sur la page Facebook de l’auteure.