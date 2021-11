Un encan silencieux au profit de la Fondation Benjamin Lepage

Après le succès obtenu lors de sa première activité de financement, en août dernier, la Fondation Benjamin Lepage, qui a principalement pour mission d’offrir de l’aide financière à des familles dont un enfant souffre d’une forme rare de cancer, organise un encan silencieux qui débutera ce vendredi 26 novembre pour se poursuivre jusqu’au 5 décembre prochain.

Plusieurs lots seront offerts à cette occasion, entre autres des items de hockey, de soccer et de vélo, des vins, des œuvres d’art et ainsi de suite. Il sera possible de miser sur un ou des lots mis à l’enchère jusqu’au 5 décembre, à midi, sur le [www.fondationbenjaminlepage.org/encan]. La livraison des items achetés sera effectuée, bien sûr, avant le jour de Noël, assure-t-on.

Rappelons que la Fondation Benjamin Lepage a été créée au début de la présente année par les membres de la famille de Benjamin Lepage, décédé en août 2020 des suites d’une rarissime tumeur cancéreuse appelée ‘chondro sarcome mixoïde extra squelettique’’. Résident de Saint-Joseph-du-Lac, Benjamin avait alors 15 ans et combattait vaillamment ce cancer depuis deux ans et demi.

C’est donc pour honorer la mémoire de leur fils que ses parents, Patrice Lepage et Cynthia Simoneau, ont créé la Fondation Benjamin Lepage, mais aussi soutenir des familles qui, comme eux, auront à vivre pareille situation. Elle offrira, sur recommandations des médecins concernés du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, des fonds aux familles dans le besoin pour les aider à payer en partie le coût des traitements et de la médication qui s’avère onéreux, jusqu’à 5 000 $ dans certains cas par mois. Une aide pouvant aller jusqu’à 2 500 $ pourrait ainsi leur être versée.

Déjà, rappelons-le, la Fondation Benjamin Lepage a organisé une première activité de financement avec la tenue du Tour cycliste. D’autres sont à venir en 2022 et il est possible d’en savoir davantage ou verser un don en se rendant sur le [www.fondationbenjaminlepage.org/].