Un don majeur de 100 000 $ à Moisson Laurentides

La banque alimentaire Moisson Laurentides vient de recevoir un coup de pouce de taille, alors que le Club Lions de Sainte-Thérèse lui a tendu un chèque de 100 000 $, vendredi dernier, geste qui se voulait le point final à une initiative née il y a un peu plus de deux ans.

C’est donc sous la présidence de Christian Bruneau (2018-2019) qu’est apparue l’idée d’une contribution majeure qui serait générée par les profits de la Soirée gageure, une importante activité de financement du club thérésien, laquelle rapporte, bon an, mal an, entre 25 000 et 30 000 $. «Chaque président peut alors décider de l’utilisation de ces fonds-là. Il peut donner à un ou plusieurs organismes de son choix. Je cherchais pour ma part un organisme qui avait un beau projet», résume M. Bruneau, qui a désigné Moisson Laurentides, qui vient tout juste d’intégrer de nouvelles installations, sur la rue Legault, à Blainville.

«Ce que Moisson Laurentides fait à chaque jour est grandiose, particulièrement en temps de COVID», d’exprimer l’initiateur de ce don, qui a vu celui et celle qui lui ont succédé (Michel Binette, en 2019-2020, et la nouvelle présidente, Louise Quenneville), prendre le flambeau jusqu’à la remise que l’on sait. En cours de route, on a aussi obtenu l’adhésion des Clubs Lions de Terrebonne et Lachute, de la Fondation des Clubs Lions du Québec et du Club Lions International.

4,3 millions de kilos de denrées

La présidente du conseil d’administration de Moisson Laurentides, Annie Blanchard, était bien sûr heureuse d’accueillir ce don, au moment où l’organisme vient d’intégrer ses nouveaux locaux, un bâtiment qui aura nécessité un investissement global de 5,5 millions de dollars. «Vous nous permettez d’avoir une chambre froide quatre fois plus grande que celle que nous avions», indiquait cette dernière, alors que la directrice générale de l’organisme, Annie Bélanger, rappelait que la banque alimentaire régionale, qui dessert également la MRC les Moulins, redistribue chaque année quelque 4,3 millions de kilos de denrées qui auraient normalement pris le chemin des sites d’enfouissement.

«Ça nous permet de nourrir plus de 20 000 personnes chaque mois, dont le tiers sont des enfants», de dire Mme Bélanger, en signalant que la demande vient d’augmenter de 30 %, en raison de la pandémie. «4,3 millions de kilos, ça représente 29 millions de dollars en valeur marchande, une somme qu’il faudrait dépenser chaque année pour nourrir des personnes dans le besoin. Je suis vraiment reconnaissante que les Clubs Lions aient permis la réalisation de ce projet-là», d’ajouter la directrice.

À noter que Moisson Laurentides dessert 106 organismes qui fournissent de l’aide alimentaire mensuelle à 20 763 personnes.