Un don de matériel informatique de la part de Christie Innomed

Le président et chef de la direction de Christie Innomed, Martin Roy, et le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, se sont unis pour une deuxième fois en 2021 afin de répondre aux besoins de la circonscription, en faisant un don de matériel informatique entièrement reconditionné et prêt à l’usage.

Cette deuxième vague de générosité est arrivée à point, juste avant les Fêtes, pour répondre aux besoins grandissants de certains organismes communautaires de Rivière-des-Mille-Îles, auxquels se sont ajoutés, cette fois-ci, des établissements scolaires. L’équipement informatique servira, entre autres, à assurer des services en mode virtuel et à permettre aux usagers d’accéder à de l’équipement de qualité.

Ce sont donc six ordinateurs, 26 portables et 15 tablettes qui ont été gracieusement offerts par l’entreprise eustachoise spécialisée en imagerie médicale et en technologies de l’information en santé, et qui profiteront à plusieurs organismes et établissements scolaires qui en ont fait la demande au bureau de circonscription.

« Christie Innomed est établie dans la région depuis plus de 65 ans et nous avons grandement à coeur de contribuer au développement de notre communauté », a commenté, dans un communiqué de presse, le président et chef de la direction de la société, Martin Roy. « Outre l’engagement communautaire, cette initiative rejoint aussi nos valeurs humaines et environnementales, et toute l’équipe est fière d’avoir contribué à ce geste d’entraide envers des organismes qui ont de grands besoins », a-t-il ajouté.

« Je salue de nouveau cette initiative de Christie Innomed. Leur générosité et leur engagement dans notre communauté sont un exemple à suivre. Lorsqu’un parc informatique demande à être renouvelé, les appareils en bon état peuvent toujours être utiles. Cette forme de récupération et de réutilisation est autant un magnifique geste de solidarité que d’une gestion écoresponsable des produits en fin de parcours », a déclaré le député Luc Desilets.

Ce geste a permis d’apporter une aide très concrète aux organismes et établissements scolaires qui étaient très heureux de venir récupérer leurs appareils informatiques directement au siège social de l’entreprise à Saint-Eustache.

Les organismes bénéficiaires sont :

• Aide Chez Soi Basses-Laurentides ;

• APPAL- Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides ;

• Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville ;

• Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp ;

• Centre Regain de vie ;

• Quatre écoles du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) ;

• Légion royale canadienne, filiale 185 ;

• Maison de soins palliatifs Sercan.