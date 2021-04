Un don de 43 292 $ est versé à Moisson Laurentides

La campagne de la SAQ au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ), qui s'est déroulée du 1er au 7 avril, a permis de remettre un montant total de 43 292 $ à Moisson Laurentides et de venir en aide à plusieurs personnes qui sont dans le besoin, en cette période de crise sanitaire.

La présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais, tient à remercier tous les clients qui ont contribué à la cause. «Comme toujours, nos clients ont posé un geste de solidarité. Par leur contribution, ils offrent une aide inestimable aux personnes dans le besoin qui ont recours aux banques alimentaires. Je tiens également à souligner l’apport exceptionnel de toutes nos équipes en succursale sans qui nos campagnes pour BAQ seraient impossibles. Ensemble, nous faisons une différence et nous contribuons à mettre fin à la faim», dit-elle.

La directrice générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger, salue plus spécifiquement la participation du personnel des SAQ de la région des Laurentides et de la MRC Les Moulins, dans Lanaudière.

Rappelons que pour chaque dollar reçu, Moisson Laurentides redonne l’équivalent de 20 $ en denrées. La banque alimentaire soutient pas moins de 106 organismes et contribue à nourrir 20 763 personnes chaque mois, dont le tiers sont des enfants.

Un précieux partenaire financier

Depuis 12 ans, la SAQ a remis plus de 12 millions de dollars au réseau des BAQ, dont plus de 3,3 millions de dollars en 2020. Ces fonds permettent de répondre aux besoins exprimés partout au Québec, mais aussi de bâtir des projets ou encore d’acquérir de l’équipement qui sert à mieux soutenir les gens les plus vulnérables.