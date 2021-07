Un deuxième appel de projets de 200 000$ dans la région des Laurentides

L’Alliance pour la solidarité de la région des Laurentides et le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL), en collaboration avec les sept MRC des Laurentides et de la ville de Mirabel, ont annoncé le lancement d’un deuxième appel de projets de 200 000$ pour la réalisation d’initiatives régionales s’adressant aux personnes et aux familles du territoire vivant dans une situation de pauvreté et d’exclusion sociale.

Par la même occasion, un appel de projets territoriaux de 183 346$ aura lieu dans la MRC des Laurentides, et un autre de 300 901$ dans la MRC de la Rivière-du-Nord.

« Je souligne l’engagement des organismes laurentiens de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, puisque les projets que nous soutenons aujourd’hui contribueront à améliorer le demain de nos concitoyennes et concitoyens vivant dans des conditions précaires. Par leurs actions concrètes, ils rendent nos communautés plus solidaires et plus équitables » affirme André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut et président de l’Alliance pour la solidarité des Laurentides.

Il est à noter que sont admissibles à un financement du Fonds les initiatives visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment les projets d’interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention de la pauvreté, d’aide à l’intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail, d’insertion sociale, d’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté ainsi que les initiatives novatrices qui ont un caractère expérimental ou structurant ou finalement les travaux de recherche en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Les organismes admissibles doivent déposer leur projet avant le 27 août 2021, à 16h30 à l’attention de Geneviève Beauchemin, conseillère stratégique au développement régional, par courriel : gbeauchemin@prefetsdeslaurentides.ca

Une enveloppe de 5,2 millions de dollars sur cinq ans pour la région des Laurentides

Deux appels de projets ont déjà été tenus en 2019 et 2020 sur l’ensemble de la région des Laurentides. Pour la période de 2017-2023, c’est une enveloppe de 5,2 millions de dollars provenant du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) qui aura été investi pour la région des Laurentides.