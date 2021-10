Un complexe sportif pour Blainville, dit Florent Gravel

Florent Gravel, chef de Mouvement Blainville, l’avait promis en 2013 et 2017. Il le promet une fois de plus en 2021 : s’il est élu à la mairie de Blainville, le 7 novembre, il offrira un complexe sportif intérieur aux Blainvillois.

« Il y a de plus en plus d’adeptes de soccer et ceux-ci veulent pouvoir pratiquer leur sport à l’année, incluant l’hiver. Ça prend des plateaux sportifs pour les accueillir. Il y a un besoin, on va le faire ! C’est un engagement ferme ! ».

Un projet à cet effet a d’ailleurs déjà été présenté dans le passé à la Ville de Blainville par l’Association de soccer, indique Florent Gravel. Toutefois, ajoute-t-il, la ville avait alors répondu à l’AS Blainville par « une fin de non-recevoir ».

« On dit qu’on veut occuper les jeunes, qu’on ne veut pas les laisser dans les rues. Il faut leur offrir des plateaux sportifs et c’est ce que nous comptons faire ! »

En 2013, le projet présenté par l’AS Blainville en était un de quelque cinq millions de dollars. Florent Gravel est conscient qu’une somme importante devra être investie, mais c’est une nécessité pour une ville comme Blainville, croit-il.

« Combien il va coûter ? Je ne le sais pas. Je ne peux pas avancer un chiffre. Je veux construire un complexe intérieur multisports. Quel en sera l’ampleur? Je ne veux pas inventer un chiffre. On doit s’asseoir avec les différents intervenants, aller visiter d’autres complexes intérieurs, et essayer d’améliorer ce service. Ça peut coûter plusieurs millions c’est certain. Mais avons-nous les capacités? La réponse est oui. On a construit un aréna à Boisbriand qui n’est même pas sur notre territoire ! »

Florent Gravel privilégierait de construire ce complexe sportif près de l’aréna actuel pour que les programme de sport-études des différentes fédérations de sport puissent en bénéficier.

D’autres projets

Le parc équestre, « laissé à l’abandon par l’administration en place », de dire Florent Gravel, est un autre dossier qui préoccupe particulièrement le Mouvement Blainville.

Florent Gravel veut aussi donner aux Blainvillois deux patinoires extérieures réfrigérées, comme celles que financent et construisent les Canadiens de Montréal dans différentes villes défavorisées du Québec.

« En 2021, a conclu Florent Gravel, nous ne sommes plus dans l’analyse comme l’autre parti. En 2021, ça prend un leader ! Mme Poulin ne démontre pas de leadership. On a des besoins, il faut les combler ! »