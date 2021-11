« Un changement de garde s’impose », dit Florent Gravel

« Nous voici rendu à la fin de cette campagne. Nous espérons que vous ayez eu la chance de prendre connaissance des différents dépliants que nous vous avons fait parvenir. Nous espérons aussi que vous ayez eu la chance de visiter notre site pour y lire les engagements que nous avons pris suite surtout à l’information que vous nous avez donnée dans nos conversations avec vous », écrit Florent Gravel dans son communiqué final, avant de poursuivre.

« Comme vous avez pu le constater sur nos affiches, notre équipe est composée de sept femmes et six hommes. L’expérience de ces candidates et candidats est diversifiée et nous permettra de pouvoir vous offrir un service très personnalisé et à la hauteur de vos attentes »

« Nos engagements principaux que sont le gel des taxes pour quatre ans, l’étalement de ces paiements sur 12 mois sans frais, ni intérêts, le complexe multifonctionnel (du soccer intérieur et autres sports), l’élargissement du chemin de la Côte Saint-Louis accompagné d’une piste cyclable, la sécurité dans nos rues, l’environnement, etc. ne sont que quelques-uns des engagements fermes que bous avons pris à votre égard »

« Depuis plus de 30 ans, je suis au service des jeunes en ringuette à Blainville et au niveau provincial. Maintenant à la retraite, j’ai beaucoup de temps à consacrer aux Blainvillois. Je veux, avec les gens de mon équipe, améliorer le quotidien de nos citoyens. Nous espérons que cette année vous soyez nombreux à venir exprimer votre voix le 7 novembre. Nous espérons avoir la chance de mettre notre expertise à votre service. Merci à l’avance pour votre confiance à notre égard. »