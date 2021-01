Un centre de soins pour les métiers d’urgence voit le jour à Sainte-Thérèse

Établi à Sainte-Thérèse depuis le 1er mars 2020, le Centre Interdisciplinaire de Soins pour les Métiers d’Urgence et leurs Familles (CISMUF) offre des services en santé psychologique et physique aux intervenants des métiers d’urgence (pompiers, policiers, paramédics, répartiteurs 911, agents correctionnels, militaires, etc.), aux employés civils, aux retraités ainsi qu’à leurs familles.

Une équipe interdisciplinaire à hauteur humaine

Le CISMUF se compose d’une équipe de professionnels de la santé, reconnus par leurs ordres professionnels, et qui connaissent les complexités des services d’urgence et les cultures des métiers d’urgence. Il regroupe une psychologue, une travailleuse sociale, une physiothérapeute, une technologue en physiothérapie, une pair-aidante et d’autres intervenants.

Le centre offre des services de soins thérapeutiques individuels, des programmes d’autogestion, des groupes de soutien, des ateliers en petits groupes (4-6 personnes) thérapeutiques ou occupationnels et des séances d’informations sur diverses thématiques, le tout suivant les consignes sanitaires en vigueur.

Des pratiques innovantes

Le CISMUF offre des soins efficaces en santé physique et psychologique en lien avec les meilleures pratiques. L’équipe de soins travaille dans une approche innovante associant plusieurs acteurs: les clients, leurs milieux (personnel et professionnel) et les professionnels de la santé. La vision du centre place la personne au centre de son rétablissement dans une approche globale et systémique de la santé.

Des services pour les organisations de travail

Le CISMUF soutient aussi les organisations de travail en lien avec les métiers d’urgence. Il offre aux gestionnaires de services des conseils en santé mentale ainsi que de la planification et de l’accompagnement dans l’implantation de projets pilotes ou de programmes en santé et sécurité au travail en milieu professionnel.

«Le CISMUF se veut surtout un lieu d’écoute, de partage et de détente où la confidentialité, la collaboration et le respect sont présents. Les valeurs collectives prennent une place importante au sein de notre centre afin de développer des pratiques novatrices en gestion de la santé psychologique et physique, de contribuer aux défis environnementaux et d’être un acteur clé dans notre communauté en réinvestissant les bénéfices de l’entreprise dans des projets ayant des impacts positifs pour et avec la communauté», soutient la présidente-directrice du CISMUF, Cécile Leclercq.

Psychologue et docteure en criminologie, spécialisée en stress post-traumatique, anxiété et douleur chronique, celle-ci travaille avec les intervenants des métiers d’urgence depuis plus de 20 ans que ce soit en intervention, suivi, conseil ou recherche.