Un centre de divertissement de 18 M$ à la Plaza Ste-Thérèse

Nous avons enfin appris le type de commerce qui sera aménagé dans la bâtisse en construction au sud de la Plaza Ste-Thérèse. Il s’agit d’un centre de divertissement familial dont la construction nécessitera des investissements de 18 M$. Le pilote de course Alex Tagliani et une équipe de partenaires d’affaires sont derrière ce projet qui verra le jour dès le printemps 2021.

Ce nouveau centre offrira neuf activités, dont la première piste de karting électrique multiniveaux au pays. On y aménagera aussi une arène de jeu de laser tag, six allées de lancer de haches, six allées de quilles, un cinéma interactif 7D de Triotech, des trampolines interactives, une expérience de réalité virtuelle multisensorielle, de nombreuses arcades dernière génération et un mur interactif pour enfants – le tout sous un même toit. L’attraction occupera une superficie de plus de 65 000 pieds carrés.

Un rêve pour Tagliani

Ce projet convoité de longue date par le passionné coureur automobile met bien sûr le karting à l’honneur, et offrira, dit-il, «une expérience de course inégalée» avec ses trois pistes sur trois niveaux.

Importés d’Italie, les karts seront 100 % électriques, silencieux, non polluants et sans odeur (zéro émission). «Il s’agit des modèles électriques les plus sophistiqués au monde, proposés pour la première fois en Amérique du Nord», d’ajouter le célèbre pilote

« Je pense à tous les jeunes et amateurs de sensations fortes qui veulent se défouler et donner libre cours à leur adrénaline! Le Centre TAG E-karting & Amusement sera le pôle récréatif de nouvelle génération par excellence, un lieu exaltant pour une sortie entre amis, avec des collègues ou en famille», a déclaré Alex Tagliani avant d’ajouter voir ce projet comme un tremplin pour éventuellement développer des talents qui feront de futurs champions québécois de karting.

Groupe de gens d’affaires

Représentant un investissement de près de 18 millions de dollars, cette initiative est le fruit d’un solide partenariat entre le pilote Alex Tagliani et les gens d’affaires Vincent Chiara (président du Groupe MACH), Mario Bouchard (fondateur de iBwave), Richard Scofield (président du Groupe St-Hubert), France Dubé et Tommy-John Gélinas (promoteurs immobiliers GD Lead) et Jean-Frédéric Laberge (gestionnaire immobilier et pilote automobile).

«De même que j’ai appris qu’en course automobile, on ne peut remporter la victoire qu’avec le travail d’une bonne équipe, je sais que c’est grâce à la plus-value apportée par chacun des membres de notre équipe de rêve que ce projet hors du commun peut finalement voir le jour» a conclu Alex Tagliani, heureux d’annoncer en outre que ce pôle récréatif créera de 75 à 100 emplois. Rappelons que le Montréalais Alexandre Tagliani évolue en sport automobile depuis plusieurs décennies, passant du karting à la Formule Atlantique, au Champ Car, à l’IndyCar et maintenant au NASCAR. En 2015, il était intronisé au Temple de la renommée du sport motorisé canadien.

Pour suivre la progression du projet, rendez-vous sur tagekarting.com