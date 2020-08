Demain, c’est le Rendez-Vous A&W pour stopper la sclérose en plaques

Avis à tous les amateurs de burgers: jeudi de cette semaine, se tient le 12e Rendez-vous A&W pour stopper la sclérose en plaques (SP), une belle façon de joindre l'utile à l'agréable et d'encourager une noble cause.

Afin de contribuer aux efforts de prévention et de lutte en lien avec la COVID-19 et pour accorder la priorité à la sécurité des Canadiens, A&W Canada lance la première édition « à emporter» du Rendez-vous A&W pour stopper la SP le jeudi 20 août, dans le cadre de laquelle elle fera don de 2 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour chaque Teen Burger vendu.

Ce jour-là, les Canadiens d’un océan à l’autre peuvent se régaler et changer les choses pour les personnes vivant avec la SP en achetant en toute sécurité un Teen Burger par l’une des méthodes suivantes:

-Commande mobile A&W: Commandez et payez un Teen Burger d’avance à l’aide de l’application mobile A&W. Choisissez simplement un restaurant qui vous convient et rendez-vous au service au volant ou à la porte d’entrée (selon les endroits où c’est offert) pour faire votre cueillette.

-Service au volant : Les restaurants A&W avec service au volant sont ouverts et vous pouvez commander comme d’habitude, ou commander d’avance à l’aide de l’application mobile A&W pour effectuer un paiement sans contact.

-Livraison: Des partenaires de livraison comme Uber Eats, DoorDash et SkipTheDishes livrent des Teen Burgers. Les partenaires varient d’un restaurant à l’autre.

A&W Canada espère amasser plus d’un million de dollars pour la Société canadienne de la sclérose en plaques et porter ainsi le total des fonds recueillis depuis le début de cette campagne à plus de 16 millions de dollars visant à soutenir les Canadiens atteints de SP.