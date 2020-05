Trois établissements sur la liste rouge

Dans sa mise à jour sur la situation prévalant dans les milieux de vie pour personnes aînés et vulnérables, lundi en milieu d’après-midi, le Centre intégré de Santé et de service sociaux des Laurentides faisait état de 223 cas de COVID-19 parmi les usagers des 31 établissements recensés sur son territoire, depuis le début de la pandémie, et 141 cas chez les employés.

En ce qui concerne le territoire couvert par nos journaux, on note que trois établissements se retrouvent sur la liste rouge (plus de 25 % de cas confirmés parmi les usagers), dans les Basses-Laurentides. C’est au Manoir Joie de vivre, à Sainte-Thérèse qu’on retrouve le plus de cas, c’est à dire 35 chez les usagers (54 %) et neuf du côté des employés. En contrepartie, c’est à la Résidence Desjardins de Boisbriand qu’on retrouve le plus fort pourcentage (89 %) de cas chez les usagers, avec huit cas confirmés. Un employé y a été testé positif. Le Manoir Royal de Saint-Eustache, pour sa part, affiche un taux de 25 % d’infection chez les usagers (15), de même qu’un cas du côté des employés.

Liste orange

Un seul établissement des Basses-Laurentides se retrouvait sur la liste orange (entre 15 % et 25 % de cas confirmés chez les usagers), alors que le CHSLD Michèle-Bohec affiche désormais 16 cas (15 %) parmi les usagers et six du côté des employés.

Liste jaune

Cette liste recense les établissements où l’on retrouve moins de 15 % de résidents infectés. On observe par ailleurs que ces données varient très peu ou pas du tout depuis le début de la pandémie.

Ainsi, le CHSLD Hubert-Maisonneuve, à Rosemère, compte 11 usagers infectés (7 %) et 10 employés; le CHSLD Drapeau-Deschambault, à Sainte-Thérèse, 12 usagers (6 %) et 11 employés; le CHSLD Le Boisé, à Sainte-Thérèse, six usagers (5 %) et un employé; Le 15 Lesage, à Saint-Thérèse, trois usagers ( 1 %) et un employé; la Résidence L’Artisan, à Saint-Eustache, trois usagers (3 %).

Également sur la liste jaune, ces établissement où l’on n’a recensé qu’un seul cas d’infection chez les usagers, depuis le début de la crise : Maison Saint-Louis, à Saint-Eustache (4 %); Résidence Marie-Laure, à Bois-des-Filion (3 %); Le Paradis des Anges, à Sainte-Thérèse (14 %); le CHSLD Saint-Eustache (1 %).

Liste verte

Sur la liste verte, le CISSS recense les établissements où l’on ne retrouve aucun cas parmi les résidents. Il peut toutefois y en avoir parmi les employés. C’est le cas au CHSLD de Blainville (1), au Manoir Sunrise de Fontainebleau, à Blainville (1) et au Manoir des Patriotes, à Saint-Eustache (1).