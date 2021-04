Travaux sur les ponts d’étagement de l’A-640, à Rosemère

Le ministère des Transports entreprendra le 2 mai des travaux de réparation des ponts d'étagement de l'autoroute 640, au-dessus de la route 117, à Rosemère. Réalisés de jour et de nuit, ceux-ci s'échelonneront jusqu'à la fin septembre et permettront à terme d'assurer la sécurité et la fonctionnalité des structures.

Des fermetures complètes et partielles de l’autoroute 640, de ses voies de desserte ainsi que de la route 117 dans les deux directions seront nécessaires tout au long du chantier. Lors des fermetures complètes, les usagers de la route seront invités à suivre les détours balisés mis en place sur le réseau routier.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le ministère rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel.