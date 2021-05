Travaux prévus sur l’A-15 à Blainville

Du 10 au 21 mai, l'autoroute 15 sera complètement fermée de nuit entre la sortie no 25 (Blainville, boul. de la Seigneurie) et la sortie no 28 (Blainville, boul. Michèle-Bohec, Mirabel, chemin Notre-Dame) à Blainville, afin de permettre la réalisation de travaux d’entretien régulier de la chaussée.

Gestion de la circulation

Du 10 au 14 mai, entre 21 h et 5 h, les ouvriers seront à l’oeuvre sur l’autoroute 15, en direction sud.

Du 17 au 21 mai, entre 21 h et 5 h, c’est l’autoroute 15 en direction nord qui sera fermée.

Lors de ces fermetures, un détour balisé via le boulevard Michèle-Bohec sera mis en place sur le réseau. En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.