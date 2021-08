Lors de la séance publique du conseil municipal du 2 août, la Ville de Sainte-Thérèse a déposé un projet de règlement pour des travaux de stabilisation d’une section du ruisseau Charron et d’un talus qui borde son affluent principal, à Sainte-Thérèse et à Blainville. Le projet de règlement décrète un emprunt de 3 946 000 $, amorti sur une période de 20 ans pour en payer le coût.

Les travaux font suite aux recommandations du ministère de la Sécurité publique et auront lieu à l’hiver 2022. Ils consistent en la mise en place d’un contrepoids en enrochement rehaussant le lit du cours d’eau, jumelé à une protection contre l’érosion construite à la base du talus, ainsi qu’en certains travaux de déblai.

«Ces travaux doivent être réalisés à courte échéance. Les coûts de réalisation des travaux et des frais techniques ont été estimés à 5 M$ par le ministère de la Sécurité publique. Ce dernier s’est engagé à fournir une aide financière correspondant à environ 74 % de ce montant et la Ville de Blainville payera sa juste part au prorata de l’intervention qui sera effectuée sur son territoire», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Glissements de terrain : réduire les risques

Rappelons que le gouvernement du Québec a adopté en 2016 une nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, également appelées zones de contraintes. Les travaux qui seront effectués réduiront les risques de glissement de terrain dans ces zones et contribueront également à en exclure plusieurs propriétés. «Je salue la collaboration responsable et productive de la MRC de Thérèse-De Blainville et de ses villes constituantes dans ce dossier. Ensemble, nous avons fait preuve de proactivité et nous avons travaillé conjointement dans l’intérêt de tous les citoyens des secteurs désignés», d’ajouter la mairesse.

À Sainte-Thérèse, le secteur visé se trouve aux alentours de la Polyvalente Sainte-Thérèse : boulevard du Domaine, rue du Ruisseau et rue Hemlock. La Ville de Sainte-Thérèse communiquera avec les résidents concernés au moment opportun pour leur donner plus de détails. Pour connaître les rues touchées sur le territoire de Blainville, consultez le site Web blainville.ca > Service > Environnement et voirie > Travaux.

Renseignements : genie@sainte-therese.ca