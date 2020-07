Travaux à l’école Arthur-Vaillancourt à Sainte-Thérèse

Le 23 juin dernier, le Centre de services scolaire des Mille-Îles a entrepris d’importants travaux de réaménagement sur le terrain de l’école Arthur-Vaillancourt localisée au 25, rue Vézina, à Sainte-Thérèse.

Pour la réalisation de ce projet, certaines interventions mineures sont effectuées au parc Arthur-Vaillancourt juxtaposé à la cour de l’école, comme la relocalisation de balançoires et la création d’un petit espace vert.

Les travaux, qui sont évalués à 960 000 $, prévoient la réhabilitation de l’égout pluvial, la réfection de la chaussée asphaltée, l’ajout d’un jardin scolaire, l’aménagement de diverses zones sportives et récréatives, la plantation d’arbres et d’autres travaux connexes (aménagement de sentiers, clôtures, etc.).

«Le parc Arthur-Vaillancourt est situé sur un terrain appartenant au CSSMI. Il est tout juste à côté de la cour d’école qui sera entièrement réaménagée et accessible au public à l’extérieur des heures scolaires, selon une entente entre le CSSMI et la Ville. Ce faisant, les Thérésiennes et les Thérésiens pourront profiter par exemple du nouveau terrain de basketball et d’un nouvel espace sur gazon synthétique pour le soccer qui seront ajoutés dans la cour de l’école. Ces travaux ont un impact positif non seulement pour les élèves de l’école, mais aussi sur la qualité de vie des citoyens qui fréquentent le parc ou qui habitent à proximité», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

