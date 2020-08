Transport en commun: nouveaux horaires en vigueur dès le 24 août

Exo avise sa clientèle de ses réseaux d’autobus et de trains que les horaires de la saison automnale seront en vigueur à compter du 24 août prochain.

Autobus

Le nouvel horaire prend en considération la reprise graduelle des activités dans la grande région montréalaise, notamment le retour des étudiants, ce qui ramène le niveau de service par autobus à environ 90 % de ce qu’il était avant la pandémie. De plus, des ajustements seront apportés dans certains secteurs et sur certains circuits pour mieux s’adapter aux achalandages observés et aux besoins de la clientèle.

Les mesures d’atténuation REM par autobus seront elles aussi réduites à partir du 24 août 2020.

Trains

Les nouveaux horaires automnaux concernent les lignes exo1 Vaudreuil-Hudson, exo2 Saint-Jérôme, exo3 Mont-Saint-Hilaire et exo4 Candiac. Ces modifications de service équivalent à un retour aux horaires réduits qui prévalaient du 23 mars au 22 juin dernier.

Les horaires de la navette ferroviaire Deux-Montagnes / Bois-Franc et de la ligne exo5 Mascouche sont maintenus et feront l’objet d’une décision ultérieure par Mobilité Montréal, qui est responsable des mesures d’atténuation en lien avec les travaux du REM.

Certains trains continueront de compter moins de voitures qu’à l’habitude. Les décisions relatives à la longueur des trains sont prises en tenant compte de l’achalandage réel observé et de la possibilité de maintenir une certaine distanciation physique à bord. Advenant une augmentation significative du nombre de clients, des voitures supplémentaires seront ajoutées.

Transport adapté

Le service de transport adapté d’exo continuera d’assurer l’ensemble des déplacements demandés, notamment les déplacements des travailleurs, les déplacements médicaux et les déplacements essentiels à la vie quotidienne. Exo continuera de s’assurer du bon état de santé de la personne qui effectue un déplacement afin de veiller à la sécurité des chauffeurs et des autres usagers.

Horaires lors de la fête du Travail

Alors que les horaires d’automne entreront en vigueur le 24 août, il est important de souligner que des horaires spéciaux seront applicables lors de la fête du Travail, le 8 septembre prochain. Ces horaires seront communiqués ultérieurement.

Port du couvre-visage

Exo rappelle, par ailleurs, que le port du couvre-visage est obligatoire dans le transport collectif. Les usagers sont également invités à pratiquer les autres mesures d’hygiène et de santé publique, dont le lavage fréquent des mains, l’étiquette respiratoire et la distanciation physique. En terminant, exo continuera de suivre de près l’évolution de la situation dans les prochaines semaines et les prochains mois et ajustera, lorsque possible, son service en fonction du contexte et des achalandages observés.

Les nouveaux horaires peuvent être consultés à l’adresse suivante: [exo.quebec/fr/planifier-trajet]. Notez que les horaires papier ne seront pas disponibles cet automne.