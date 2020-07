Transport en commun: les usagers invités à adopter le couvre-visage sans attendre

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) accueille favorablement l'annonce de la Direction nationale de santé publique et du gouvernement du Québec visant à rendre obligatoire le port du couvre-visage pour les personnes de 12 ans et plus dans les transports collectifs à compter du 13 juillet prochain.

En concertation avec les sociétés de transport, les mesures nécessaires seront prises en fonction de l’arrêté ministériel à venir. L’application progressive de cette nouvelle règle doit être coordonnée afin de la rendre cohérente et praticable sur tout le territoire. Une annonce publique suivra à ce sujet.

L’ARTM estime que le port du couvre-visage constitue une protection sociale nécessaire dans les transports collectifs où la distanciation sociale ne sera pas toujours possible, selon l’achalandage. Afin de contribuer à l’adoption volontaire de cette habitude socialement responsable en temps de pandémie, près de 300 000 couvre-visages réutilisables ont déjà été distribués gratuitement sur le territoire métropolitain. La distribution se poursuivra au cours des prochaines semaines sur l’ensemble des réseaux des sociétés de transport. Au total, 1,5 M de couvre-visages seront distribués.

L’ARTM tient tout de même à rappeler à tous les usagers du transport collectif que le couvre-visage ne remplace aucunement les autres mesures sanitaires telles que de se laver les mains régulièrement et éviter les échanges main à main. Ces mesures doivent continuer d’être appliquées avec rigueur dans tous les services de transport collectif de la région métropolitaine.