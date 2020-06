Transport en commun: horaires spéciaux les 24 juin et 1er juillet

Exo avise la clientèle de ses réseaux de trains, d’autobus et de transport adapté que des horaires spéciaux seront en vigueur à l’occasion de la Fête nationale du Québec et de la fête du Canada, les mercredis 24 juin et 1er juillet.

Ainsi, le service sera maintenu sur la ligne de trains exo2 Saint-Jérôme suivant l’horaire en vigueur la fin de semaine. Pour ce qui est des autobus du réseau exo Laurentides, les heures de passage seront les mêmes que le samedi.

Finalement, la navette ferroviaire Deux-Montagnes/Bois-Franc ne sera pas accessible durant ces deux jours. Il en sera de même pour le service de transport adapté offert dans la région, sauf sur indication contraire du client ou pour déplacements médicaux.

Dans tous les cas, la clientèle est invitée à consulter le [exo.quebec/fr/planifier-trajet] ou l’application CHRONO afin de bien planifier ses déplacements.