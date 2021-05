Toitures Hogue remercie le personnel de la santé avec des poutines

Dans le cadre de la récente Semaine de la profession infirmière, l'équipe de Toitures Hogue, une entreprise basée à Blainville, s'est mobilisée, en collaboration avec la Fondation du CHUM, afin de souligner les efforts et l'engagement des professionnels de la santé.

C’est donc le 18 mai dernier, dès l’aube que toute l’équipe s’est rendu au centre-ville de Montréal avec le Sugar Hogue, le ‘’food truck’’ officiel de la compagnie, afin d’offrir plus de 2 000 poutines gratuites.

L’odeur de frites se faisait sentir au coin de Saint-Denis et De la Gauchetière dès le matin alors que le fameux resto mobile se lançait dans une mission bien particulière: servir plus de 2 000 poutines gratuites aux employés du CHUM. De 10 h 30 à 16 h 30, le chef du Sugar Hogue, Marc-Antoine Joly, et son équipe se sont activés derrière les fourneaux afin de répondre à la demande de la foule bien nombreuse, dont la file s’étirait jusqu’au boulevard René-Lévesque. Plus de 2 000 employés du CHUM étaient au rendez-vous afin de profiter de cette jolie attention, et ce, tout en respectant les mesures de distanciation sociale.

De la poutine pour faire sourire

«L’équipe s’en est donné à coeur joie en distribuant les repas réconfortants au personnel du CHUM», de commenter, dans un communiqué de presse, Jocelyn Hogue, président chez Toitures Hogue qui était également sur place. «La poutine, ça ne change pas le monde, mais si ça peut en faire sourire quelques-uns, je crois que notre mission aujourd’hui sera accomplie», a-t-il ajouté.

«Ça fait vraiment du bien! C’est le genre de reconnaissance et de petits coups de pouce qu’il nous manquait et qui nous donne envie de nous lever le matin pour continuer à travailler», devait expliquer avec enthousiasme Virginie, inhalothérapeute au CHUM, pendant son entrevue à l’émission Salut, Bonjour!.

La campagne Prendre soin de notre monde

La campagne Prendre soin de notre monde de Toitures Hogue vise à démontrer l’importance du travail des couvreurs qui s’occupent des toits qui nous protègent, mais aussi celle, en tant qu’employeur, de prendre soin de ses employés et de leur famille.

Cette humanité qui transparait également à travers l’implication sociale de Toitures Hogue est devenue peu à peu, mentionne l’entreprise, un véritablement mouvement et cette année, plus que jamais, les dirigeants tentent de se mobiliser afin de répandre la bonne humeur à la fois sur les chantiers de l’entreprise et au sein de la communauté.