Thérèse-De Blainville: le candidat du Parti vert va à la rencontre des électeurs

Candidat du Parti vert du Canada dans la circonscription Thérèse-De Blainville, Simon Paré-Poupart propose aux électeurs de le rejoindre dans différents parcs du territoire, au cours des prochaines semaines, pour discuter politique, répartition des richesses et environnement dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2021.

Deux premières rencontres sont prévues le dimanche 22 août, au parc De Sève (840, rue Pilon, près des jeux d’eau), à Sainte-Thérèse, ainsi que le mercredi 25 août au parc Blainville (425, 22e Avenue Est, près du chalet), à Blainville.



« Le Parti vert du Canada a toujours eu à cœur d’ajouter plus de démocratie dans notre système démocratique. Une élection est le moment idéal », estime M. Paré-Poupart.

Les dates et lieux des rencontres, ainsi que les sujets abordés seront précisés sur la page Facebook du candidat. Les thématiques serviront de base à une discussion libre et ouverte, assure-t-on.

« Que vous soyez sympathisants ou non des Verts, que vous votiez habituellement ou non aux élections, je vous propose de saisir cette occasion et faire ressurgir encore plus de démocratie dans la campagne », souligne Simon Paré-Poupart.

©2021 Autorisé par l’agent officiel