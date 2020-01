Telus remet 20 000 $ à la Société de l’autisme

(C. A.) – Grâce à la générosité de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, qui a récemment remis un chèque de 20 000 $ à la Société de l’autisme des Laurentides (SAL), cette dernière pourra accueillir, dès ce printemps, des jeunes autistes requérant un niveau plus élevé d’accompagnement pour un répit de fin de semaine.

Alors que les services de répit sont généralement offerts avec des ratios d’accompagnement qui varient de 2 à 3 jeunes par éducateur, ce nouveau service sera offert avec des ratios de 1 jeune par éducateur.

Sur cette photo, prise à la Maison de répit Albert et Nicola Lévy de Blainville, on reconnaît Marine Groulx de Telus, de même que les représentants de la SAL, soit Ève Gascon, Christian Fréchette, Martin Desrosiers, Natacha Dufresne, Guy Frigon et Sylvie Lejeune.