Sylvie Surprenant et son équipe présentées sur Facebook

C’est par le biais d’une vidéo diffusée jeudi soir dernier, en direct sur Facebook, que la mairesse sortante de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, a présenté les membres de son équipe en vue des élections du 7 novembre.

Tour à tour, les candidats des différents districts de Sainte-Thérèse se sont présentés avant de laisser la parole à la cheffe du Parti Énergie, Sylvie Surprenant.

« Depuis ma première élection à titre de mairesse, en 2005, j’ai toujours travaillé avec mon équipe dans le respect des opinions et des idées de chacun afin de définir les grandes orientations qui donnent forme et vie à Sainte-Thérèse. Je propose de poursuivre ce travail avec une équipe solide qui allie à la fois expérience et renouveau. Une équipe diversifiée qui partage un même objectif, soit celui d’offrir une continuité et une stabilité à notre belle ville », a déclaré Mme Surprenant.

Les conseillers qui solliciteront un nouveau mandat sont Barbara Morin (district 1 – De Sève), Régine Apollon (district 3 – Morris), Luc Vézina (district 5- Lonergan) Armando Melo (district 7 – Blanchard) et Johane Michaud (district 8 – Marie-Thérèse).

Se grefferont à eux trois nouveaux venus, soit Stéphane Hubert (district 2 – Verschelden), entrepreneur, animateur à TVBL et résident de Sainte-Thérèse depuis 50 ans, Chantal Boisvert (district 4 – Chapleau), bénévole active et résidente de Sainte-Thérèse depuis plus de 35 ans et Mario Céré (district 6 – Ducharme), pompier à la retraite qui a été à l’emploi de la Ville de Sainte-Thérèse pendant 40 ans.

Pour en savoir plus : partimunicipalenergie.com