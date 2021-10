Sylvie Surprenant a un plan vert

Le Parti Municipal Énergie a récemment émis une série d’engagements pour faire face aux changements climatiques. « Il s’agit d’un ambitieux plan vert », a indiqué la cheffe de ce parti, Sylvie Surprenant, ajoutant que ce plan s’articulera autour de ce qui existe déjà au niveau municipal et permettra à la Ville de Sainte-Thérèse de se démarquer par son leadership.

« L’heure n’est plus à la réflexion, soutient Mme Surprenant, mairesse sortante. Nous devons accélérer la cadence et mettre rapidement en place des actions concrètes. Depuis les dernières années, mon administration s’est fait un devoir d’agir en ce sens. Aujourd’hui, nous devons opter pour des mesures plus fortes et en faire encore plus, individuellement et collectivement. Avec mon équipe, je suis prête à aller plus loin et à faire les gestes nécessaires. »

Au nombre des engagements verts proposés par le Parti municipal Énergie, notons la mise en place d’une commission permanente de l’environnement, l’ajout de points de chute pour la styromousse, les barquettes alimentaires, les ampoules, les néons fluorescents et le carton de même que l’analyse de la possibilité d’introduire un concept de vélo-partage. On voudra aussi bannir les sacs de plastique à usage unique, repenser l’écocentre et implanter la collecte du compostage pour les industries, commerces et institutions.

Advenant l’élection du parti municipal Énergie, on voudra en outre combattre les îlots de chaleurs dans les stationnements, créer des équipes de sensibilisation visant l’amélioration de la qualité du tri domestique, créer un fonds d’initiatives environnementales, permettre les jardins comestibles en façade, dresser un bilan périodique des gaz à effet de serre, favoriser des mesures d’économie d’eau potable, de réutilisation et de rétention des eaux de pluie, soutenir l’agriculture écologique de proximité, protéger tous les milieux naturels et mettre en place un programme de vigilance pour identifier les arbres à surveiller.

Les engagements contenus dans ce plan vert s’ajoutent aux autres mesures déjà annoncées, notamment la plantation de 3000 arbres, l’implantation de 50 nouvelles bornes de recharge électrique, la bonification du réseau des pistes cyclables et l’aménagement de nouveaux espaces verts.

Rappelons également que la Ville de Sainte-Thérèse modernisera l’éclairage public en intégrant un système de gestion intelligente de l’éclairage. Au total, 2 483 luminaires de rues seront convertis aux diodes électroluminescentes (DEL). Sur le plan environnemental, en plus de protéger le ciel étoilé, la Ville réduira ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 47 tonnes équivalent de CO2 sur une période de 25 ans.

« Au cours des dernières années, a conclu Sylvie Surprenant, nous avons aussi mis en place la collecte de compost, planté plus de 1000 arbres et investi dans la transformation de notre parc municipal grâce à l’acquisition de véhicules électriques. Je propose d’en faire davantage et d’être plus ambitieux. Je propose que nous soyons les artisans du changement et que nous honorions ainsi notre planète. »