Sylvie Robberts joint l’équipe de Florent Gravel

Sylvie Robberts a annoncé, le 17 mars, qu’elle joignait l’équipe du candidat à la mairie Florent Gravel en vue des prochaines élections. Elle se présentera donc pour le parti Mouvement Blainville, dans son district, le district d’Alençon, où elle réside depuis 31 ans.

Assistante-technique chef dans une pharmacie de Blainville depuis 16 ans, Sylvie Robberts est aussi propriétaire d’une résidence pour personnes âgées. Candidate à la présidence de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles en 2014, elle a toujours été impliquée dans le monde scolaire, à titre de membre du conseil d’établissement de l’école secondaire Henri-Dunant, notamment, de 2004 à 2015, et à la Fédération des comités de parents du Québec. Elle souhaite maintenant s’engager en politique municipale.

« La politique municipale est ce qui nous permet d’être le plus près des citoyens. On peut tâter le pouls, être sur le terrain et c’est ce qui m’intéresse ».

Que ce soit au niveau du déneigement, l’hiver, ou de la fluidité de la circulation sur la rue Notre-Dame, Sylvie Robberts veut faire une différence.

« Le quartier d’Alençon manque d’amour, dit-elle. Depuis que la rue Notre-Dame a été rouverte à la circulation dans les deux sens, encore beaucoup de gens sont mécontents. Je souhaite entre autres remédier à cette situation. »

Mme Robberts appréciait déjà marcher son quartier et s’adresser aux résidents afin de connaître leurs préoccupations. Elle souhaite maintenant le faire par les voies officielles.

« L’être humain m’intéresse au plus haut point. C’est en travaillant ensemble que nous ferons une différence ».

Candidate en 2013

Candidate au poste de conseillère municipale en 2013, pour Mouvement Blainville, Sylvie Robberts avait alors obtenu 41 % des votes face à Alexandre Poce, élu à cette époque dans le district d’Alençon.

Si elle avait choisi de ne pas se présenter en 2017, c’est qu’elle avait pris une pause à la suite d’une agression armée dont elle avait été victime sur son lieu de travail. Rétablie, elle est maintenant prête à revenir dans l’arène politique au côté de Florent Gravel.

« Ce que j’aime dans son approche, c’est sa vision d’ensemble. Il accorde de l’importance à chacun des quartiers au sein de la municipalité. »

Mme Robberts connaît son chef et est consciente qu’il peut tenir des propos incisifs à l’occasion. Elle vit bien avec ce trait de caractère.

« Je préfère quelqu’un qui est cinglant mais qui est authentique et honnête dans ce qu’il dit, que quelqu’un qui va me faire la cour, mais qui ne rendra pas la marchandise ».

Sylvie Robberts fait le saut en politique municipale, ne sachant pas trop où cela la mènera dans quelques années, mais une chose est certaine, dit-elle, « il faudra que Blainville ait un jour une mairesse ».

« On voit dans le cheminement de Mme Robberts, non seulement ses ambitions, mais ses réalisations. Quand elle débute quelque chose, elle le prend à cœur et va au bout de ses engagements, en agissant de façon professionnelle », a conclu Florent Gravel.

