Surplus de plus de 1,3 M$ à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a terminé l'exercice financier 2019 avec un surplus de 1 363 533 $, sur un budget total de 56 596 800 $.

Le rapport financier consolidé 2019 a été déposé lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 juillet. L’audit a été effectué par les comptables professionnels agréés Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. Ceux-ci ont déclaré qu’à leur avis et selon la formule consacrée, «… les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Sainte-Thérèse au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public».

Surplus

Le surplus d’exercice s’explique par plusieurs facteurs. Les revenus de permis de construction ont été plus élevés que ce qui était prévu, ce qui a permis de dégager une somme de 204 000 $. La Ville a aussi enregistré des revenus de frais de cour municipale additionnels de 110 000 $ et des revenus d’intérêts des comptes bancaires et des arriérés de taxes supplémentaires de 152 000 $.

À cela s’ajoutent une rémunération et des charges sociales moindres que prévu de 1 040 000 $. Ce dernier montant est lié à la nouvelle structure organisationnelle à venir au Service de sécurité incendie. Or, les dépenses réelles ont été moins élevées puisque l’implantation de ladite structure n’a pas eu lieu en 2019.

Pour l’exercice 2020, sur un budget de 58 656 800 $, les fonds disponibles se chiffrent à 6 067 873 $, représentant une saine marge de manoeuvre de 10 %.

Investissements

Par ailleurs, la Ville de Sainte-Thérèse a investi 9,7 M$ en immobilisations et autres actifs au cours de l’année 2019. D’importants travaux de réfection d’infrastructures municipales ont, en effet, eu lieu sur le territoire durant la dernière année.

Résultats financiers consolidés

Enfin, les résultats financiers dits consolidés, qui intègrent la participation de la Ville selon sa quote-part au sein de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville et la Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert, font état d’un excédent de 1,9 M$ pour l’exercice consolidé se terminant le 31 décembre 2019.

Les états financiers de l’exercice 2019 peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au [www.sainte-therese.ca] > Administration-municipale > Finances > Rapports financiers.