Sur les traces du père Noël … à Rosemère

La Ville de Rosemère invite tous les citoyens à suivre les traces du père Noël qui circulera dans plusieurs rues de la ville ce week-end.

En effet, les 5 et 6 décembre, les Rosemèrois pourront visualiser en temps réel les déplacements du père Noël qui sillonnera plusieurs rues de Rosemère pour le bonheur des jeunes et moins jeunes. Pour le suivre à la trace, cliquez ici. L’itinéraire qu’empruntera le Père Noël est également disponible en ligne. Ainsi, ceux dont la rue n’est pas dans le parcours pourront se rendre dans une rue située près de chez eux.

«Tout au long du parcours du père Noël, nous vous invitons à laisser des sacs de denrées en bordure de rue pour les plus démunis de la région. Les conseillers municipaux, plusieurs bénévoles et moi-même récolterons vos denrées et vos dons. Avec les impacts économiques que la pandémie a engendrés depuis plusieurs mois, le temps des fêtes sera malheureusement plus difficile financièrement pour plusieurs familles. Je compte sur votre solidarité et je vous encourage à donner généreusement», souligne le maire de Rosemère, Eric Westram.

Guignolée

Bien que des dons en argent soient amassés lors des barrages routiers et du défilé ce week-end, les citoyens sont invités à effectuer des dons en ligne par l’entremise du site La Ruche, soutenu par Desjardins. D’ailleurs, Desjardins s’engage à doubler le premier 3 000 $ amassé en ligne. Les citoyens ont jusqu’au 20 décembre pour effectuer leur don qui sera remis à l’organisme Entraide Rosemère.

Pour effectuer un don, cliquez ici.