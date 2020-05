Stéphanie Robert illumine la vie de ses collègues

Depuis le 4 avril que, chaque jour, Stéphanie Robert, infirmière clinicienne à l’urgence de l’Hôpital Saint-Eustache, publie sur son compte Instagram la photo d’un collègue pour lui rendre hommage. C’est la meilleure façon qu’a trouvée cette Eustachoise pour passer à travers la crise qui secoue le Québec, tout en égayant la journée de ses confrères et consoeurs de travail.

«Certains de mes collègues m’ont dit qu’ils avaient hâte de venir travailler pour voir si ils allaient être celui ou celle à qui je rendrai hommage!», affirme Stéphanie qui a eu l’idée de ce projet lorsque des tentes ont été installées à l’extérieur de l’urgence et qu’elle voyait ses collègues y œuvrer par temps froid.

«On gelait. Il fallait travailler en manteau, avec des bas de laine», raconte la bachelière en sciences infirmières qui a alors pensé solliciter l’hôpital d’abord, puis des entreprises locales, afin que les employés de l’urgence puissent se procurer, à rabais, des combinaisons, souliers de protection ou autres accessoires indispensables à leur lutte contre la COVID-19. Repas, beignes, café et boissons énergisantes Guru sont au nombre des cadeaux reçus. Il n’en fallait pas plus pour lu donner une idée.

«Je me suis dit que ce serait plaisant de pouvoir gâter mon équipe avec ces petits cadeaux que l’on nous offre. C’est là que j’ai eu l’idée de mettre chaque jour une photo d’un ou d’une collègue, à qui je remets un petit quelque chose, et d’expliquer, par des anecdotes, notre travail à l’urgence et pourquoi ils y sont essentiels.».

Héros de l’urgence

Ces héros de l’urgence, comme les appelle Stéphanie, sont ces infirmières, préposées, médecins, inhalothérepeutes, pour ne nommer que ceux-là, qui, chaque jour, se rendent au travail pour soigner nos malades. Dr Legault, médecin omnipraticien à l’urgence, est l’un de ceux-là, selon Stéphanie.

«Dr Legault est un médecin passionné par son travail, écrit-elle. Ça se voit qu’il adore ce qu’il fait. C’est un médecin avant-gardiste qui n’a pas froid aux yeux».

Monique, agente administrative à l’urgence, est aussi louangée par Stéphanie, tout comme Sophie, préposée aux bénéficiaires.

«Momo, c’est une vraie perle ! C’est la mère de tout le monde de l’urgence. Elle est tellement douce. Je l’aime d’amour ! Sophie, je l’appelle ma mère, elle est toujours là si j’ai besoin de quelque chose. Elle est travaillante et vraiment efficace !»

Stéphanie louange aussi le travail de ses collègues infirmières. Pascale, Tania, Florence, Fanny, Julie-Pier, Andrée-Ann, Oscar, et bien d’autres ont eu l’honneur de voir leur travail reconnu par leur consoeur.

Un emploi difficile

Ce n’est pas facile être infirmière. Surtout pas en temps de pandémie. C’est pourquoi ces petites tapes dans le dos qu’elle envoie à ses collègues sont amplement mérités, de dire Stéphanie Robert. Elle ajoute qu’à la base, avec ce projet, son objectif était de valoriser la profession d’infirmière, en mettant en valeur les qualités nécessaires pour exercer cette profession.

«Il faut aimer quand ça bouge, aimer l’inconnu et ne pas avoir peur de foncer quand ça va moins bien, insiste Stéphanie. Il y a aussi les mauvais côtés que nous vivons présentement, comme de voir des familles perdre leurs proches sans pouvoir être présentes à leur côté et la charge de travail supplémentaire que la crise entraîne chez les travailleurs de la santé. Il faut vivre cela aussi».

Pour suivre Stéphanie sur Instagram et prendre connaissance de ses nombreuses publications, il suffit de taper «stephanie_infirmiere» dans la barre de recherche.