Sports, loisirs, culture et vie communautaire: aux Blainvillois la parole du 17 au 31 mai

La Ville de Blainville invite les citoyens à répondre à un sondage portant sur leur satisfaction à l’égard de l’offre municipale en matière d’activités sportives, culturelles et communautaires.

«Les réponses et commentaires qui seront reçus permettront de mieux planifier la programmation d’activités en fonction des besoins exprimés, de prévoir l’ensemble de notre offre de services et d’orienter nos futurs projets d’infrastructures. La ville évolue et sa démographie également. Nous devons nous adapter et nous souhaitons connaître l’opinion des Blainvillois», a commenté la présidente de la commission des sports, des loisirs, de la famille, des aînés et de la vie communautaire, Marie-Claude Collin.

Des prix à gagner

Les personnes qui répondront au sondage courront la chance de gagner l’une des dix cartes-cadeaux d’une valeur unitaire de 50 $ applicables sur le paiement d’une activité offerte par la Ville.

Les associations et leurs membres invités à participer

Par ailleurs, le vice-président de la commission des sports, des loisirs, de la famille, des aînés et de la vie communautaire, Serge Paquette, a indiqué que les partenaires du milieu associatif, dont les membres sont des clientèles de l’offre globale de la Ville, sont invités à participer en grand nombre à ce sondage. «Nous désirons que les associations soient une partie prenante de notre offre de services et que leurs membres nous aident à établir une programmation qui soit conforme aux attentes de notre population, avec des infrastructures et équipements adéquats.»

Pour participer au sondage, visitez le site [blainville.ca].

Pour l’élaboration et la gestion du sondage, la Ville de Blainville a fait appel à la firme spécialisée Aramis.