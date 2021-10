Sports, loisirs, culture: des priorités pour le Vrai Blainville

Accompagnés par leur cheffe et candidate à la mairie de Blainville, Liza Poulin, les candidats en vue des élections municipales Michèle Murray (de la Renaissance) et David Malenfant (de la Côte-Saint-Louis), ont présenté les engagements du parti Vrai Blainville en matière de sports et loisirs et en culture.

« Notre population est très active et elle nous parle régulièrement de la possibilité d’avoir un centre sportif multifonctionnel », a souligné David Malenfant dans un communiqué de presse acheminé au journal, vendredi. Il a ajouté qu’une administration dirigée par Liza Poulin réaliserait donc une étude d’opportunités afin d’évaluer si une telle infrastructure répondrait aux besoins et si elle serait viable.

Advenant son élection, L’Équipe Liza Poulin verrait également à instaurer des circuits d’entraînement sur le territoire et à installer des modules d’exercice, une façon d’encourager la pratique d’activités physiques pour les Blainvilloises et Blainvillois de tous les âges.

Enfin, les changements climatiques ont amené l’Équipe Liza Poulin à évaluer sérieusement les différentes options qui permettront aux citoyens de profiter d’une patinoire extérieure qui saura résister aux intempéries durant la période hivernale.

Culture et milieux naturels

Faire rayonner la culture, voilà une autre des priorités de L’Équipe Liza Poulin.

« Nous avons déployé des efforts importants pour valoriser les milieux naturels de notre ville. Maintenant, nous souhaitons bonifier notre offre culturelle en intégrant à notre programmation des spectacles et activités qui permettront de faire rayonner la culture à travers ces milieux », d’indiquer Michèle Murray, présidente actuelle de la Commission des arts, de la culture et de la bibliothèque.

Afin de s’assurer que les services demeurent en adéquation avec les besoins de la population. C’est dans ce contexte qu’une rencontre consultative sera par ailleurs organisée avec les différentes associations sportives, sociales et communautaires.

« Blainville est réputée pour la qualité de l’offre de services qu’elle propose à la population. Notre administration a la responsabilité de conserver ses acquis », a conclu Liza Poulin.

Pour obtenir de plus d’information le Vrai Blainville/Équipe Liza Poulin, il suffit de visiter le [vraiblainville.com] ou de se rendre sur Facebook au VraiBlainvilleEquipeLizaPoulin. Les engagements du parti s’y retrouvent.