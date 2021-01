Société Alzheimer Laurentides: une année de nouveautés, de changements et d’adaptation

La Société Alzheimer Laurentides (SAL) a tenu, tout récemment, son assemblée générale annuelle. En raison des circonstances actuelles, celle-ci a eu lieu exceptionnellement en visioconférence. Trois postes étaient à pourvoir au sein du conseil d’administration lors de cette rencontre. Les trois membres ont été réélus par l’Assemblée pour un mandat de deux ans.

Le conseil d’administration pour l’année 2020-2021, présidé par Diane Lesiège, sera ainsi composé de Martin Paul Gélinas, vice-président, Nicole Gauthier secrétaire, trésorière, ainsi que de Rita O’Donoughue, administratrice, Marc Paquin, Stéphan Bernier, et Bernard St-Pierre, administrateur.

«Depuis 37 ans, votre Société Alzheimer régionale continue d’être à l’écoute de vos besoins et travaille constamment à l’amélioration des programmes et services offerts aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou autres maladies neurocognitives», a rappelé la directrice générale de la SAL, Catherine Vaudry dans une courte allocution.

«2019-2020 fut une année de nouveautés, de changements et d’adaptation pour toute l’équipe. Un processus de réflexion stratégique, la révision de la mission, des valeurs, de la philosophie et l’ajout d’une vision a débuté à l’automne 2019 pour améliorer l’offre de services en fonction des nouvelles réalités, du territoire desservi, de l’augmentation des demandes et des besoins de la clientèle», d’ajouter celle-ci.

Les principaux résultats de l’année 2019-2020

Par ailleurs, la direction générale a profité de cette assemblée pour partager les principaux résultats de l’excellent travail réalisé par l’équipe de la SAL tout au long de l’année, malgré les défis posés par le contexte de pandémie. On retiendra notamment:

• 21 000 $ ont été amassés en mai dernier lors de la Marche virtuelle IG Gestion de Patrimoine

• 40 000 $ ont également été collectés grâce à l’initiative des visites du Jardin de François menée par François Marcil

• Plus de 10 000 heures de services ont été données tout au long de l’année pour soutenir les familles

• Près de 3 000 personnes ont bénéficié de nos services

Le rapport d’activités 2019-2020 de la Société Alzheimer Laurentides est disponible dès maintenant pour consultation sur le [www.alzheimerlaurentides.com], sections «Publications» et «Rapport d’activités». Tous sont également invités à visiter la page Facebook de l’organisme pour suivre quotidiennement ses activités. Enfin, pour plus d’informations, il suffit d’appeler sans hésitation au 1 800-978-7881.