Signature d’une nouvelle convention collective pour les pompiers de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer que les échanges tenus avec le Syndicat des pompiers du Québec section locale de Sainte-Thérèse ont porté leurs fruits. C’est le 8 juillet, à l’hôtel de ville, que la mairesse Sylvie Surprenant et le président du Syndicat des pompiers, Stéphane Chartrand, ont procédé à la signature officielle d’une nouvelle convention collective permettant notamment la mise en place d’un service de sécurité incendie à temps plein à Sainte-Thérèse.

Le Service qui sera désormais en caserne 24 heures sur 24 et sept jours par semaine comptera au total 28 pompiers répartis en quatre nouvelles équipes. Chacune d’elle sera composée d’un lieutenant, d’un pompier éligible et de trois pompiers. Quatre pompiers à temps partiel et quatre pompiers temporaires pallieront quant à eux les remplacements prévus à la convention collective. Cette nouvelle structure devrait être mise en application dès le 31 août prochain.

S’échelonnant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2023, la convention comprend des augmentations salariales identiques à celles des cols bleus et des cols blancs de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), soit 2 % par année.

«Je souhaite souligner le travail effectué par les deux équipes de négociation qui ont su garder au coeur de leurs échanges la qualité des services offerts aux Thérésiens. Cette nouvelle structure permettra aux pompiers d’intervenir encore plus rapidement, un avantage non négligeable quand on sait que quelques minutes peuvent faire toute la différence», souligne Mme Surprenant.