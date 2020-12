Session parlementaire: la députée de Les Plaines fait le bilan

Entre le passage en zone rouge, le confinement et les différentes mesures annoncées par le gouvernement, la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 aura été difficile pour tous. Avec la session parlementaire terminée, la députée de Les Plaines, Lucie Lecours, tient à tracer un bilan des derniers mois, un bilan rempli d’obstacles certes, mais qui finalement, aura donné place à beaucoup d’avancement dans des dossiers clés.

Dans la circonscription

La pandémie aura fait naître de nouveaux enjeux dans la circonscription de Les Plaines.

«Que ce soit pour faciliter l’accès aux programmes en place pour les entreprises ou bien pour éclairer les citoyens sur les dernières consignes de la Santé publique, il est essentiel que l’information soit acheminée de façon rapide et efficace. C’est pourquoi je m’entretiens régulièrement avec la direction de la Santé publique des régions des Laurentides et de Lanaudière ainsi qu’avec les autorités municipales, soutient la députée. Mon équipe et moi demeurons un lieu de référence important pour les entreprises souhaitant connaître les programmes qui s’offrent à eux, selon leur profil. Je les invite d’ailleurs à communiquer avec nous.»

Le bureau de circonscription demeure également un endroit privilégié pour les citoyens pour faire avancer leurs dossiers dans les différents ministères. «Bien que le bureau ne soit dorénavant ouvert que sur rendez-vous, mon équipe et moi restons joignables par téléphone, courriel ou encore, sur mon nouveau site web, lucielecours.com. Nous demeurons près de la population, malgré les mesures de distanciation, et sommes toujours là pour faire avancer les choses», mentionne Mme Lecours.

En plus de continuer à offrir une présence pour les citoyens, la députée a vu son budget du Programme de soutien à l’action bénévole (SAB) presque doubler afin de continuer à soutenir les organismes communautaires. «Nos organismes sont au coeur de cette pandémie. Avec la demande de leurs services qui ne fait qu’augmenter, il est primordial qu’ils puissent se sentir soutenus. Nous sommes là pour ça», ajoute-t-elle.

Annonces gouvernementales

Plusieurs annonces importantes ont aussi été faites au cours des derniers mois: création du Réseau accès entreprise, aide financière aux municipalités pour atténuer les impacts financiers de la pandémie, enveloppe supplémentaire pour les organismes communautaires, etc.

Soulignons également l’adoption du projet de loi 66 qui permettra de faire avancer des dossiers comme l’élargissement de la route 337 à Terrebonne dans le secteur La Plaine, la construction d’une maison des aînés de 48 places à Sainte-Anne-des-Plaines et l’aménagement d’une voie réservée pour autobus et covoiturage sur l’autoroute 15 Nord entre les autoroutes 640 et 50.

Rôle de présidente de commissions

En plus du travail de députée, Lucie Lecours siège depuis octobre à la présidence de la Commission des relations avec les citoyens, laquelle a pour mission d’assurer le respect des relations en matière d’immigration, de famille, de condition féminine, ainsi que pour les aînés, les jeunes et les communautés culturelles.

Le premier mandat de Mme Lecours en tant que présidente fut le projet de loi 56 qui a été adopté le 28 octobre et qui vise à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. «C’était un projet de loi qui me tenait à coeur. Étant moi-même proche aidante, je suis consciente de la réalité parfois difficile à laquelle sont confrontés ces gens exceptionnels qui donnent leur temps pour aider un être cher», d’ajouter la députée.