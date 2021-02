Séance d’information : seuls les Rosemérois seront admis

Pandémie oblige, elle se tiendra vraisemblablement en visioconférence, la séance d’information sur le projet préliminaire de Plan d’urbanisme aura lieu en présence des seuls citoyens de Rosemère, a précisé le maire Eric Westram, lors de la séance régulière du conseil de ville, tenue le lundi 8 février.

Il est déjà confirmé que cette séance d’information aura lieu le mercredi 24 mars, de 18 h 30 à 21 h, et qu’elle permettra à la population de parcourir en détail le libellé de ce projet, bien qu’on sache pertinemment que le dossier concernant l’avenir du terrain de l’ancien golf sera au cœur des discussions. «On ne veut que des Rosemérois, a renchéri le maire. Nous sommes conscients que des gens de l’extérieur soient préoccupés par les espaces verts, mais ce projet ne concerne que nos concitoyens.»

Or, pour montrer patte blanche, les éventuels participants devront s’inscrire par courriel, à l’adresse participationcitoyenne@ville.rosemere.qc.ca, en déclinant leur identité (nom complet, adresse civique, adresse courriel et numéro de téléphone). Ils devront le faire au plus tard le 21 mars à 23 h 59. Un lien de connexion leur sera envoyé 24 heures avant la rencontre.

Des réponses à vos questions

Comment cet échange se déroulera-t-il? Ça reste à voir, mais le maire Westram assure qu’on trouvera un moyen de répondre aux questions, tout en précisant que, ce soir-là, les citoyens se retrouveront devant un panel de professionnels, tant sur le plan légal qu’urbanistique. L’évaluateur agréé qui a fait l’étude sur la valeur d’expropriation du terrain de l’ancien golf en fera d’ailleurs partie.

«Il est temps que vous ayez accès à toute l’information et que vous soyez capable de porter votre propre jugement», a lancé le maire, qui doit notamment composer avec la vigilance de Rosemère Vert, un regroupement de citoyens qui revendique la préservation de la totalité du terrain et qui questionne la transparence des élus dans ce dossier.

Le projet préliminaire de plan d’urbanisme est disponible sur le site Web de la municipalité, au [ville.rosemere.qc.ca/documents/].