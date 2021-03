Santé: une infolettre pour suivre les grands projets en cours dans la région

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides invite la population à s’abonner à sa nouvelle infolettre dédiée à ses projets d’infrastructures d’envergure en cours. Diffusé toutes les quatre semaines, ce nouvel outil permettra aux Laurentiens de demeurer informés sur les projets majeurs qui permettront le développement des soins et services de santé de la région.

«Notre région bénéficie actuellement d’investissements majeurs en santé et services sociaux, ce qui se traduit par la réalisation de plusieurs grands projets qui permettront à la fois à la population d’avoir accès à davantage de soins, dans des milieux adaptés aux réalités d’aujourd’hui. Il offrira aussi au personnel et aux médecins l’avantage de travailler dans des milieux forts stimulants», affirme la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

Bien que l’information contenue dans cette infolettre sera axée sur les grands projets de développement en cours, elle permettra aussi de mettre en valeur les améliorations faites en continu dans les bâtiments actuels du CISSS des Laurentides. Plusieurs projets transitoires permettent aussi d’améliorer à court et moyen terme certains soins et services. Citons en exemple les deux nouveaux complexes d’hospitalisation rapide qui permettent aux hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache de compter sur des espaces additionnels dès maintenant.

La population peut donc s’inscrire à la liste de diffusion de l’infolettre ou encore la consulter en ligne: [www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/les-grands-projets-au-cisss].

D’autres initiatives seront mises en place au cours de l’année 2021 afin de tenir informée la population sur les grands projets. «La modernisation de nos installations, c’est un travail de tous les jours», souligne Mme Landry.