Santé et psychologie : le CISSS lauréat d’un 1er prix

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a remporté la première place dans la catégorie Santé et mieux-être psychologique/grande entreprise pour les Prix Distinctions 2021 décernés par le Groupe entreprise en santé.

L’initiative de la clinique virtuelle lancée au cœur de la pandémie s’est démarquée parmi de nombreuses entreprises du Québec. Ce prix constitue une reconnaissance importante pour l’organisation qui continue de faire sa marque pour la notoriété de sa démarche organisationnelle Branchés santé ainsi qu’une façon intéressante de se montrer attractive et bienveillante aux yeux de futurs employés.

Une cérémonie de remise de prix se tiendra le 25 novembre prochain. Le CISSS des Laurentides tient à remercier le personnel et les collaborateurs qui ont rendu ce service possible lors des temps difficiles.

Qu’est-ce que la clinique virtuelle?

La clinique virtuelle Branchés santé a vu le jour pendant la pandémie pour offrir du soutien aux employés. Cette initiative vise à offrir des téléconsultations gratuites aux équipes du CISSS des Laurentides pour leur apporter du soutien, de l’écoute, pour répondre à leurs besoins de santé et de mieux-être, pour partager des outils et les référer vers d’autres services en toute confidentialité. Les services étaient offerts par des professionnels de l’organisation qui avaient été délestés de leurs fonctions habituelles, car ils ne pouvaient pas être en contact avec de la clientèle. Ultimement, les résultats ont été excellents et ont permis de garder en place plusieurs personnes et ainsi avoir un impact positif sur la qualité des soins et services à la population.