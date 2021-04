Salon L’accompagnateur: de l’aide pour les parents de personnes handicapées

Du 29 avril au 1er mai, la plateforme Web L'accompagnateur organise un salon virtuel afin de faire le pont entre les parents de personnes handicapées et les ressources accessibles dans la région des Laurentides.

«Nous avons hâte d’aider les parents à trouver une activité sportive, de loisir ou de plein air pour leur enfant. Nous leur proposons, ainsi qu’aux ressources et aux personnes responsables de personnes en situation de handicap, de venir prendre connaissance de nos offres de services ainsi que de s’inscrire à de futures activités sportives et de loisirs qui sont bénéfiques au bien-être physique et mental», mentionne Marie-Pier Dalpé, adjointe administrative à l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides (ARLPHL).

Organismes participants

Les thématiques en vedette pour ce salon: les loisirs et la santé. Plusieurs organismes de la région seront au rendez-vous, dont le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides (RCPHL), La Halte des Proches, qui guide les proches des personnes souffrant de troubles mentaux, GymnO Laurentides, qui propose des activités adaptées aux jeunes souffrant de troubles d’apprentissage, la Clinique de développement La Corolle, qui offre des services touchant les différents aspects du développement de l’enfant, ainsi que CESAME, qui vise le maintien et l’amélioration de la santé mentale chez les enfants.

«Tous les parents doivent consacrer des heures à trouver de quoi répondre aux besoins de leur enfant handicapé, que ce soit de simples couches à un camp de jour, en passant par un siège d’auto adapté. C’est pour cette raison que nous avons créé il y a 14 ans, mon conjoint et moi, la plateforme L’accompagnateur», explique Paule Gingras, une des fondatrices de laccompagnateur.org.

L’organisation de ce premier salon virtuel s’inscrit dans cette même optique. Les participants pourront notamment découvrir les ressources adaptées à leur réalité grâce aux fiches de contenu, participer à des rencontres virtuelles ouvertes avec les ressources de leur région (une demi-journée par semaine), ainsi que prendre rendez-vous pour des rencontres privées individuelles avec les ressources de leur choix.

Conférences à l’horaire

Durant cette quatrième semaine du salon, plusieurs conférences et présentations provinciales auront également lieu et seront accessibles à l’ensemble des participants via la plateforme Zoom. Parmi celles à ne pas manquer, notons la présentation des services offerts par l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) les 22 et 29 avril, à 19 h, et la conférence sur la Carte accompagnement loisir par l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) le 1er mai, à 9 h 30.

Pour en savoir plus ou pour s’inscrire: [www.laccompagnateur.org]. L’événement est gratuit.