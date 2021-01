Saison estivale: Sainte-Thérèse recrute

Les jeunes Thérésiens seront heureux d’apprendre que plusieurs postes saisonniers sont disponibles à Sainte-Thérèse. La Ville procédera à l’embauche du personnel pour l’été 2021 dans les prochaines semaines.

Les postes à pourvoir sont entre autres à la piscine du parc Richelieu, au camp de jour, à la bibliothèque, comme surveillants des plateaux extérieurs et comme préventionnistes à vélo.

La Ville invite les personnes intéressées à consulter les offres d’emploi et à soumettre leur candidature en ligne avant le 1er mars au [www.sainte-therese.ca] > Ville > Emplois.

«Comme chaque année, nous sommes à la recherche de jeunes thérésiens dynamiques et motivés pour se joindre à notre équipe durant la saison estivale. Travailler à Sainte-Thérèse est une expérience concrète et enrichissante, puisque le cadre de travail que nous offrons est stimulant et favorise l’esprit d’équipe», indique la mairesse, Sylvie Surprenant.

La santé du personnel est une priorité pour la Ville de Sainte-Thérèse. Aussi, toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour assurer un environnement de travail sécuritaire.