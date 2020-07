Sainte-Thérèse veut contrer le vandalisme au jardin communautaire Le Boisé

L'été dernier, le jardin communautaire Le Boisé, situé à l'angle des rues Saint-Pierre et Éloi-Filion à Sainte-Thérèse, a connu sa plus grande vague de vol et de vandalisme depuis sa création, il y a de cela plus de vingt ans. Afin de répondre à cet enjeu, la Ville mettra en place une série de mesures dissuasives.

La majorité des vandales ont opéré la nuit à des endroits qui sont moins bien éclairés et là où il y a peu de circulation. Pour pallier ce fléau, la hauteur de la clôture de quatre pieds sera rehaussée à huit pieds sur les quatre côtés du site et un luminaire performant alimenté par panneau solaire qui détectera les mouvements sera ajouté. L’investissement de la Ville pour sécuriser les lieux s’élève à 15 000 $.

«La situation au jardin communautaire Le Boisé est déplorable. Les jardiniers investissent de l’argent, mais aussi beaucoup de temps pour maintenir leur jardinet et prodiguer les soins requis pour assurer le développement de leurs plants. C’est pourquoi la Ville de Sainte-Thérèse interviendra afin de dissuader les vandales de poser de tels gestes», explique la mairesse, Sylvie Surprenant.

Dans un esprit de collaboration, les citoyens témoins d’actes de vandalisme sont encouragés à les signaler à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au 450 435-2421.