Sainte-Thérèse: une invitée indésirable

C’est en avril que les rivières ont pris l’habitude de déborder, ces dernières années, et la Ville de Sainte-Thérèse se dit prête à intervenir en cas d’inondation. On s’en passerait bien et gageons que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, on souhaite plus que jamais que la rivière aux Chiens se tienne tranquille.

Or, dans la nuit de dimanche, elle est tout de même sortie de son lit en se déversant quelque peu dans le parc Richelieu, assez pour que les autorités municipales décident d’aviser immédiatement les citoyens résidant à proximité, notamment sur la rue de Roussy. Une opération a donc été déclenchée et, tant les pompiers, les employés du Service des Travaux publics, de même que de nombreux bénévoles ont mis l’épaule à la roue pour aider les propriétaires concernés à colmater les brèches possibles avec des sacs de sable.

En matinée, lundi, la Ville indiquait que d’autres sacs étaient encore disponibles sur place et que du sable en vrac avait été livré sur la rue de Rouen et à l’angle des rues Leclair et Le Bouleteau, avec des sacs, des attaches et des pelles.

Estimant que la situation est critique, la Ville assure que la rivière demeure sous surveillance et invite les citoyens qui ont des questions à composer le 450 434-1550. Pour signaler une urgence, faites plutôt le 9-1-1. Enfin, pour connaître les gestes à poser avant une inondation, visitez le [www.sainte-therese.ca>Sécurité publique>Mesures d’urgence>Inondation].