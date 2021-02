Sainte-Thérèse : un homme dans un état critique

Un homme se trouve actuellement dans un état critique, après l’effondrement d’un abri temporaire qu’il s’affairait à déneiger de l’intérieur, plus précisément à Sainte-Thérèse, sur la rue Dumontier, à l’angle de la rue Desautels.

Selon les informations obtenues auprès de l’inspecteur Martin Charron, de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), un appel d’urgence a été logé à 12h47, par les propriétaires de la résidence où s’est déroulé le drame.

Ceux-ci ont logé cet appel pour aviser les services d’urgence qu’un homme engagé pour déneiger la toiture avait vu la structure s’écrouler sur lui. «À notre arrivée, l’homme était complètement enseveli», rapporte l’inspecteur Charron. Les agents de la RIPTB et une dizaine de pompiers de Sainte-Thérèse se sont alors employés à dégager la victime en utilisant des pelles et divers outils.

L’homme a été immédiatement transporté à l’hôpital et, au moment d’écrire ces lignes, on craignait pour sa vie. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident. La CNESST a également été avisée puisqu’il s’agit d’un accident de travail.

«Il faut profiter de cet événement malheureux pour rappeler aux gens qu’il ne faut jamais se retrouver sous une structure recouverte de neige. Cette structure-là peut s’affaiblir et s’effondrer», prévient Martin Charron.