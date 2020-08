Sainte-Thérèse: un camp de jour différent, mais tout aussi amusant

L’édition 2020 du camp de jour de la Ville de Sainte-Thérèse s’est conclue le 14 août lors d’une journée des plus festives. La Ville tient à remercier chacune des personnes ayant été impliquées dans la réussite de cette version réinventée du camp. Malgré les conditions particulières imposées par la COVID-19, c’est la tête remplie de bons souvenirs et le coeur léger que les enfants et les moniteurs ont terminé l’été en beauté vendredi dernier.

«Les équipes ont travaillé fort pour se renouveler à plusieurs niveaux afin d’assurer la tenue d’un camp répondant aux mesures sanitaires requises par la Santé publique tout en permettant aux enfants d’avoir du plaisir. Je souhaite souligner leur créativité et leur désir profond d’offrir un été aussi divertissant que les précédents», a mentionné la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La Ville veut également remercier les parents pour leur confiance, et les participants pour leur capacité d’adaptation phénoménale et leur ouverture à vivre un camp de jour différent tout en gardant le sourire. Un merci tout spécial est aussi dédié à la brigade sanitaire, composée d’un duo efficace et dévoué. Mentionnons aussi l’équipe de la piscine qui a accueilli les groupes avec enthousiasme et précaution au plus grand bonheur des petits baigneurs.

À défaut de pouvoir organiser les populaires barbecues du vendredi midi, de merveilleux partenaires ont permis à la Ville de bien garnir les sacs à surprise hebdomadaires remis à tous. Ainsi, la Ville de Sainte-Thérèse tient à remercier la bibliothèque de Sainte-Thérèse, le Club-école de glisse Snowpy, le Club Optimiste de Sainte-Thérèse, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse.

Pour la première fois cette année, le camp de jour participait à «Après La Cloche», un programme mis sur pied par Banques alimentaires Canada qui vise notamment à sensibiliser les enfants à l’importance d’une saine alimentation. Des collations santé ont donc été fournies aux jeunes tout l’été grâce à ce projet. Merci à Moisson Laurentides, à Banques alimentaires Canada ainsi qu’aux nombreux partenaires qui les soutiennent.