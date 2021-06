Sainte-Thérèse: transport collectif gratuit Le 24 juin

La Ville de Sainte-Thérèse et exo annoncent que le service de transport collectif sera gratuit sur l’ensemble du territoire thérésien dans le cadre de la Fête nationale qui a lieu ce jeudi 24 juin. Les citoyens sont invités à imprimer le laissez-passer afin de profiter gratuitement des déplacements locaux dans le secteur des Laurentides durant toute la journée du 24 juin. Le laissez-passer peut aussi être téléchargé sur un téléphone mobile. Cette offre est valide pour un adulte ou une famille et permet de faire un nombre illimité de déplacements. Le service demeure toutefois limité selon le nombre de places disponibles à bord des véhicules.

« La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de participer à cette initiative qui facilitera les déplacements des Thérésiennes et Thérésiens lors de la Fête nationale. L’accès au transport collectif pouvant parfois être difficile pour certaines personnes et familles, la gratuité de ce service le 24 juin permettra très certainement à un plus grand nombre de citoyens de prendre part aux festivités », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant. exo dessert l’ensemble des services de transport collectif du territoire métropolitain de Montréal, dont les services de trains, d’autobus et de transport adapté.