Sainte-Thérèse renouvelle son entente avec l’organisme Minous parmi nous

Lors de la séance du conseil municipal du 7 septembre, la Ville de Sainte-Thérèse a adopté une résolution permettant d’octroyer une aide financière annuelle de 10 000 $ à l’organisme Minous parmi nous pour les années 2021, 2022 et 2023.

Cette subvention permettra à l’organisme à but non lucratif de poursuivre sa mission de prévention et de gestion de la surpopulation de chats errants sur le territoire thérésien.

Rappelons que l’organisme Minous parmi nous fut créé en 2016 grâce à l’implication des citoyens et des élus municipaux soucieux du bien-être et du contrôle de la population féline à Sainte-Thérèse. Les services offerts par l’organisme s’inscrivent donc en complémentarité avec ceux du contrôleur animalier, qui agit sous la juridiction de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.

« La Ville est heureuse d’appuyer la mission de cet organisme qui, par dévouement et amour des animaux, permet aux chats abandonnés de recevoir les soins nécessaires et d’éviter leur surpopulation. N’hésitez surtout pas à communiquer avec l’équipe de Minous parmi nous pour en savoir plus sur leurs services ou même sur leurs procédures d’adoption » a mentionné la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Pour signaler un chat errant ou pour vous impliquer comme bénévole, vous pouvez communiquer avec l’organisme par téléphone au 450 434-1440, poste 2657, par courriel à l’adresse minousparminous@gmail.com ou via leur page Facebook.