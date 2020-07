Sainte-Thérèse rachète le terrain adjacent au Cabaret BMO

La Ville de Sainte-Thérèse rachètera le terrain adjacent au Cabaret BMO Sainte-Thérèse des propriétaires auxquels il avait été vendu à l’automne 2017. Le projet prévu à cet endroit n’a malheureusement pu se réaliser, et le contexte économique difficile entourant la COVID-19 entraine le rachat du terrain vacant situé à l’angle des rues Forget et Turgeon.

Cette transaction se fera au même montant que celui de la vente initiale qui avait été fixé par des évaluateurs externes il y a un peu moins de trois ans à 115 000 $. Les anciens propriétaires défraieront les frais associés au rachat ainsi qu’une compensation pour les taxes municipales.

«Cette décision s’inscrit dans le désir de Sainte-Thérèse de continuer de vitaliser notre Village et d’offrir un quartier dynamique aux citoyens, aux investisseurs et aux visiteurs. Nous sommes convaincus qu’un nouveau projet répondant aux critères et objectifs de ce secteur verra le jour», a déclaré la mairesse, Sylvie Surprenant.

Rappelons que le terrain est situé dans le secteur TOD (transit oriented development) de Sainte-Thérèse, là où il fait bon habiter, travailler et se divertir à proximité des transports en commun.