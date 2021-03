Sainte-Thérèse prête à intervenir en cas d’inondation

L’arrivée du printemps est synonyme de températures plus douces qui peuvent parfois mener à des risques d’inondation. La Ville de Sainte-Thérèse assure qu’elle est prête en tout temps à intervenir si un tel événement se produisait.

En cette période de fonte des neiges et avec le dégel des sols qui s’amorce, la Ville surveille attentivement le niveau de la rivière aux Chiens et reste à l’affût des conditions météorologiques. La situation devient critique lorsque le niveau de la rivière est élevé et que des précipitations abondantes sont annoncées durant cette période.

Messages d’urgence automatisés

Si ce n’est déjà fait, les citoyens sont invités à s’inscrire dès maintenant au système de messages d’urgence automatisés de la Ville au [www.sainte-therese.ca], afin d’être avisés par texto, courriel ou téléphone lors de situations urgentes.

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton «Messages d’urgence automatisés» situé au bas de la page d’accueil. L’inscription en ligne ne prend que quelques minutes.

COVID-19

Dans un contexte comparable à celui du printemps 2020, les directives du ministère de la Sécurité publique indiquent actuellement que la Ville de Sainte-Thérèse ne pourrait malheureusement pas ouvrir de centre d’hébergement temporaire en cas d’inondation. C’est pourquoi la Ville invite les citoyens habitant dans la zone à risque à songer à un endroit où se loger en cas d’évacuation.

«Nous comprenons qu’une telle directive compliquerait une situation déjà difficile, mais bien que nous espérons un printemps clément pour les riverains, nous devons tous envisager les différentes possibilités», mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Dépliant explicatif

La Ville de Sainte-Thérèse livre annuellement un dépliant explicatif aux Thérésiens résidant dans la zone à risque d’inondation. Il définit notamment les bons gestes à poser avant, pendant et après une inondation. Les renseignements contenus dans le dépliant se retrouvent au [www.sainte-therese.ca] > Sécurité publique > Mesures d’urgence > Inondation.

Pour toute question relative aux inondations, les citoyens peuvent téléphoner au 450 434-1550 (ligne dédiée aux situations d’urgence). La Ville de Sainte-Thérèse les encourage aussi à visiter son site Web et à suivre sa page Facebook.

Renseignements : 450 434-1550 ou info@sainte-therese.ca.