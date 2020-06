Sainte-Thérèse: piscine et pataugeoire du parc Richelieu accessibles à compter du 20 juin

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer l’ouverture de la piscine chauffée et de la pataugeoire du parc Richelieu à compter du 20 juin prochain. Certaines modalités et consignes devront toutefois être respectées pour assurer une baignade sécuritaire pour tous.

«Nos équipes ont travaillé fort pour trouver des solutions permettant aux Thérésiens de se rafraichir dans nos installations aquatiques extérieures dans le respect des consignes en vigueur. Nous le répétons, ce sera un été un peu différent, mais nous sommes à pied d’oeuvre pour mettre du bonheur dans le quotidien de la population thérésienne. Je suis certaine que cette belle annonce fera plaisir à de nombreuses personnes, particulièrement avec les journées chaudes et ensoleillées qui sont annoncées», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Seuls les citoyens de la Ville de Sainte-Thérèse auront accès aux installations aquatiques. Une Carte citoyen valide est obligatoire pour y accéder gratuitement, aucune autre preuve de résidence ne sera acceptée.

Piscine

Bain libre pour tous

Lundi et mercredi, de 12 h à 19 h

Mardi, jeudi et vendredi, de 12 h à 20 h

Samedi et dimanche, de 11 h à 20 h

Bain libre adulte et nage en longueurs

Lundi et mercredi, de 19 h à 20 h

Pataugeoire (7 ans et moins)

Lundi au vendredi, de 12 h à 18 h

Samedi et dimanche, de 11 h à 18 h

Des réservations en ligne obligatoires

À la piscine, un système de réservation en ligne obligatoire a été mis en place. Cela permet de respecter le nombre maximal d’usagers permis pendant certaines périodes de pointe.

Ainsi, les citoyens doivent réserver en ligne leur plage horaire, d’une durée d’une heure et demie: du lundi au vendredi, de 12 h à 16 h 30, les samedi et dimanche, de 11 h à 17 h.

Les plages horaires des réservations sont mises en ligne la veille au [loisirs.sainte-therese.ca]. Par exemple, pour se baigner le samedi, les citoyens pourront faire une réservation le vendredi ou pendant la journée samedi. Une seule plage horaire par jour peut être réservée.

Pour la première journée de baignade de la saison, les citoyens pourront réserver leur plage horaire à compter du 19 juin.

Directives à suivre

Pour accéder à la piscine, les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte responsable (16 ans et plus). Seuls les enfants de 7 ans et moins sont admis à la pataugeoire.

La capacité maximale de la piscine est de 53 usagers et celle de la pataugeoire est de 33 usagers.

Seuls les effets personnels suivants sont acceptés : serviette, bouteille d’eau, lunettes de natation et aide flottante homologuée. Les poussettes sont tolérées sur la promenade de la piscine et de la pataugeoire seulement.

Les casiers dans les vestiaires ne sont pas accessibles. Les baigneurs doivent arriver et repartir en maillot de bain.

Les baigneurs doivent avoir pris une douche savonneuse à la maison avant de venir à la piscine.

L’accès à une salle de bain mixte est limité aux besoins sanitaires seulement. Une table à langer est disponible.

L’accès à l’aire commune et à la terrasse sur le toit du chalet des baigneurs est interdit.

Il est de la responsabilité de chaque usager de veiller à maintenir une distance de deux mètres avec les autres, tant dans l’eau qu’à l’extérieur de l’eau. Ils doivent également respecter le sens de la circulation indiqué par la signalisation.

Consignes sanitaires

Afin d’offrir un environnement sécuritaire qui respecte les mesures sanitaires en vigueur, les baigneurs doivent respecter certaines consignes:

-Gardez une distance de deux mètres avec les autres en tout temps

-Toussez dans votre coude

-Jetez vos mouchoirs et vos masques à la poubelle

-Lavez-vous fréquemment les mains

-Évitez de toucher à votre visage

Vous devez rester à la maison si vous ou un membre de votre famille:

-Avez la COVID-19 ou êtes en attente du résultat d’un test de la COVID-19

-Avez des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, etc.)

-Revenez d’un voyage depuis moins de 14 jours

Jeux d’eau

La Ville rappelle que les jeux d’eau situés dans les parcs Damase-Juteau, Georges-Émile-Charron et Saint-Pierre sont accessibles tous les jours, de 9 h à 21 h.

Renseignements: 450 434-1440, poste 2540 | cultureetloisirs@sainte-therese.ca.