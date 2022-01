Sainte-Thérèse : Paiement des taxes municipales offert en quatre versements

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer qu’à compter de cette année, les propriétaires fonciers pourront effectuer le paiement de leur compte de taxes en quatre versements au lieu de deux, sans frais supplémentaires.

Les comptes de taxes seront envoyés par la poste à compter du 28 janvier prochain et le premier versement est établi au 1er mars 2022. Les autres versements se feront le 2 mai, 4 juillet et 3 octobre 2022. « Le conseil municipal est fier de cette nouveauté offerte aux Thérésiennes et aux Thérésiens. Il s’agissait d’une demande citoyenne à laquelle nous nous étions engagés à répondre et c’est désormais chose faite », indique le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Modes de paiement

Le paiement en personne n’est pas accepté à l’hôtel de ville. Vous pouvez déposer votre chèque dans la boîte prévue à cet effet à l’entrée principale du bâtiment donnant sur la rue de l’Église.

Paiements préautorisés

Des paiements prélevés automatiquement aux dates d’échéance des versements indiquées sur les comptes de taxes annuelles.

Services bancaires électroniques

Offerts par la majorité des institutions financières au Québec. Un délai de traitement de 3 jours est à considérer pour le transfert.

Envoi postal

L’envoi par la poste de chèques postdatés, faits à l’ordre de la Ville de Sainte-Thérèse et accompagnés des coupons de remise appropriés, adressé au Service des finances à l’hôtel de ville.

Plus de détails sont disponibles au www.sainte-therese.ca > Services aux citoyens > Taxation, évaluation et droit de mutation > Taxation.