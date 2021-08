Sainte-Thérèse: modernisation du réseau d’éclairage

La Ville de Sainte-Thérèse entreprend le projet visant la modernisation de 2 483 luminaires vers la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL) et l’intégration d’un système de gestion intelligente de l’éclairage (SGIE). La Ville installera un éclairage de 3000 K, un blanc chaud confortable à l’œil. Le contrat a été octroyé à la firme Énergère, lors de la séance du 2 août 2021, au montant de 1 601 707,42 $.

« La technologie DEL représente une solution respectueuse de l’environnement qui répond favorablement aux enjeux de visibilité et de sécurité routière. Elle se démarque grâce à la durée de vie des ampoules de 5 fois supérieure à celle des ampoules originales. La certification ciel noir des produits sélectionnés assure une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel grâce à son éclairage directionnel, limitant également la lumière intrusive dans les résidences », mentionne madame Sylvie Surprenant, mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse.

De plus, l’ajout d’un SGIE permet de gérer à distance et en temps réel l’ensemble des luminaires, d’optimiser la gestion des opérations et de réduire les besoins de maintenance. Grâce à cette initiative qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, la Ville réalisera des économies prévues d’énergie et d’entretien respectives de 114 325 $ et 62 075 $ par année.

Sur le plan environnemental, en plus de protéger le ciel étoilé, la Ville réduira ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 47 tonnes équivalent de CO2 sur une période de 25 ans, représentant la durée de vie des luminaires.

Le site Web lumieresurlequebec.ca permet aux citoyens de consulter l’état d’avancement de manière simultanée et de se renseigner sur les avantages de cette initiative. Les travaux commenceront vers la mi-septembre et se termineront autour de la fin de décembre 2021.

En février 2018, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé, en partenariat avec Énergère, entreprise de services éconergétiques, un programme offrant aux villes et aux municipalités du Québec un tarif d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public. Il sera possible de suivre l’avancement des travaux en temps réel sur le site Web lumieresurlequebec.ca.